Шоумен Андрей Бедняков рассказал, почему его супруга Настя Короткая не возвращается в Украину с детьми. Как оказалось, пара видит в приезде опасность, которая их подстерегает.

— Настя не возвращается, потому что здесь небезопасно. Говорим об этом последние недели. Она только собирается ехать — говорю ей что это опасно. И спустя время это подтверждается — к примеру, ракетами били три дня подряд, — заявил Андрей.

Ведущий добавил, что его жена уже скоро приедет в Киев, и он к этому уже готовится.

— Посмотрим, как оно будет, возможно, переедем за западную часть Украины. Но я думаю, что семья этого не захочет. Ксения захочет в свою комнату, а Настя — к своим цветам, которые я ежедневно поливаю. Но у нас есть возможность, чтобы они были в США, — рассказал Андрей в интервью Славе Демину.

Бедняков добавил, что очень хочет стабильности для детей — его дочь Ксения ходит в школу в США, она там учит язык, имеет американское гражданство.

— Зачем она полгода будет жить в Испании или Польше — везде разные уровни обучения и другие учителя. Я не хочу ломать психику своему ребенку. Это сложно, но мы верим, что скоро все будет окей, — признался ведущий.

В марте жена Беднякова Анастасия Короткая рассказала о жизни в США. Ведущая призналась, что было очень сложно найти жилье, да и цены на продукты иногда кажутся просто фантастическими.