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Не хочу чути жарти про шашлики в Криму: Сенцов із фронту розповів, що його дратує в тилу

21 Серпня 2023, 15:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Олег Сенцов

Український режисер і військовий Олег Сенцов поділився своїми думками з фронту. Він заговорив про те, що йому не подобається в тилу, і розкрив подробиці про ситуацію на фронті.

Так, режисер показав свій бронежилет, який увесь у багнюці та крові – зараз Сенцов має змогу хоч трохи відпочити.

– Мию свій бронік від бруду і крові – нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову іти вперед. Про війну треба брехати або мовчати, бо правда нікому не сподобається. Тому я перестав давати інтерв’ю, – почав свою думку Олег.

Військовий також заявив, що життя на фронті й у тилу кардинально відрізняється, і це Сенцова дуже обурило – це стосується настрою цивільних людей та їхньої поведінки в соцмережах і в реальному житті.

– Не можу дивитися на кафе, переповнені бородатими накачаними мужиками без уніформи, і порожні клітинки в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольську черешню і шашлики в Криму. Від нас до Криму як до Місяця, але ми обов’язково подолаємо цей шлях, – зізнався режисер.

Він додав, що ціна перемоги – це чорно-білі фотографії друзів і знайомих. Перемогу потрібно наближати, але тільки всім разом, зусиллями кожного українця.

Нагадаємо, що в липні Сенцов потрапив під обстріл. Це сталося на першому бойовому завданні після контузії на початку липня. Олег розповів, що його врятував американський танк Bredley, який прийняв основний удар на себе.

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Війна в Україні Олег Сенцов
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