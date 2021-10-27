Олена Зеленська у Prada знялася для Vogue разом з паралімпійцями

Перша леді України Олена Зеленська разом з паралімпійцями прикрасила обкладинку для журналу Vogue. Листопадовий випуск глянцю присвятили проекту Без обмежень.

Прикрасою номера стала стильна чорно-біла фотосесія. Дружина президента обрала для неї приталеней жакет Dolce & Gabbana, білу сукню-максі від бренду Prada, а доповнювали елегантний образ підбори від Jimmy Choo.

На фото з першою леді позував плавець Андрій Трусов. Його образ склали водолазка від MISBHV, вельветові штани Dolce & Gabbana та кросівки Acne Studios. Також на знімку легкоатлетка Анастасія Москаленко. Для знімання вона обрала плащ Totême, светр BOBKOVA.

До зйомки долучили й інших героїв, які показали себе на олімпіаді в Токіо. Зокрема, Євгена Богодайка, Максима Крипака, Оксану Ботурчук, Єлизавету Мерешко, Лідію Соловйову, Наталю Морквич, Михайла Сербіна та Марину Литовченко.

Загалом новий випуск Vogue присвятили проекту Без обмежень, який проходить під патронатом першої леді. Цікаво, що Олена Зеленська вперше з’явилася на обкладинці Vogue два роки тому. Тоді в інтерв’ю вона говорила про свої ініціативи на посту першої леді. Зокрема йшлося про безбар’єрність. Цей проект, зокрема, передбачає розроблення безбар’єрної інфраструктури в містах України для людей з інвалідністю, людей похилого віку, сімей з дітьми.

На своїй сторінці в Instagram Олена висловила захоплення спортсменами та розповіла, що мріє побачити їхні обличчя на шкільних зошитах.

Про кожного з них можна знімати фільм, у кожного — своя сильна особиста історія. Я мрію, щоб на зошитах наших школярів був не Роналду, а Максим Крипак. Коли спілкуєшся з паралімпійцями, розумієш, що це світлі, життєрадісні люди, і хочеться зробити для них якомога більше, — зазначила Олена Зеленська.