Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как у них с мужем, актером Андреем Фединчиком изменились отношения, когда он стал военным.

Артистка призналась, в мирное время всегда находила как и с чем придраться к мужу, отмечая, что нет идеальных людей. Однако говорит — ситуация в стране обострила чувства, а из-за многочисленных стрессовых ситуаций, люди скинули маски.

— Когда мой муж стал военным, я осознала, что каждый день его жизни (как и тысячам жизней наших защитников) есть угроза! Именно в этот момент и приходит это понимание, что нет ничего важнее жизни! Чтобы твой близкий человек был жив и счастлив! Неважно — где, с кем! Главное – жизнь, — отметила Наталка.

Денисенко добавила, что все бытовые мелочи, недосказанности, особенности характера становятся неважными. А также призналась, что впервые в жизни так много молится и обращается к Богу с просьбой сберечь жизнь ее любимого человека.

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— Желаю всем украинкам, чтобы они дождались своих мужчин живыми и невредимыми. И мы, и наши отношения больше не будут такими как раньше, потому что теперь мы действительно знаем, что важно и ценно, — подытожила актриса.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Андрей Фединчик стоит на защите нашей страны. Именно это стало причиной того, почему Наталка не выехала с сыном за границу.

Ранее Денисенко рассказала о материнстве во время войны. По словам актрисы, сын Андрей уже привык к воздушным тревогам. Сама она постоянно повторяет мальчику, что они будут в безопасности. Также она сказала, что он знает, где находится его папа и придумывает истории, как будет помогать ему защищать Украину.