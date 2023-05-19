Телеведучий СТБ Григорій Решетнік відповів хейтерам за поїздку в Рим із дружиною. Багатьом не сподобалося, що ведучий показує свій спільний із дружиною відпочинок в Італії в умовах війни.

Так, своє звернення Григорій розпочав із заяви, що він не буде ховатися і ховати своє життя, адже він живе його чесно та порядно. Шоумен додав, що перетнув кордон він законно, як багатодітний батько.

– Я не держслужбовець, щоб ховатися й виправдовуватися, звідки в мене гроші та на що я їх витрачаю. Я чесно заробляю і дуже відповідально ставлюся до сплати податків, наповнення державного бюджету, – запевняє Решетнік.

Ведучий також додав, що його вся сім’я живе в Україні, а діти ходять до місцевої школи. Григорій та його близькі також відмовилися від відпочинку на морі, вважаючи це недоречним в умовах війни.

На додачу ведучий СТБ додав, що поїздка має робочий характер – це стосується і його дружини Христини, яка є його директоркою, продюсеркою, адміністраторкою і перекладачкою.

За час війни Решетнік не забуває регулярно підтримувати наших військових, яких вважає справжніми героями.

– Також наша родина регулярно, не завжди публічно, допомагає нашим захисникам і захисницям. Вони телефонують, пишуть зі словами подяки і радіють, що я маю роботу в такий непростий час, а значить зможу допомогти їм. Також ми сміливо воюємо на інформаційному фронті, відстоюючи українську позицію, не боячись ризиків блокування соцмереж тощо… Тому що весь світ має знати правду, і крапка, – додав шоумен.

Відомо, що ведучий не тільки наближає своєю роботою нашу перемогу, а й є чуйною натурою – у березні Решетнік присвятив вірш полоненому українському герою, по-звірячому розстріляному російськими окупантами.