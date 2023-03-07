Телеведущий СТБ Григорий Решетник растрогал стихотворением, которое посвятил пленному украинскому герою, зверски расстрелянному российскими оккупантами.

Смелость военного, который в глаза врагам сказал Слава Украине, поразила весь мир, а потому мало кто смог пройти мимо героизма нашего защитника.

В авторском стихе Григорий описал взгляд воина, назвав его свободным, гордым и независимым, отметив, что это символ борьбы несокрушимого народа.

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Подписчики Решетника оценили его авторское стихотворение, подчеркнув, что оно тронуло их до глубины души.

Прекрасный стих.

Как же больно.

Навеки слава!

Вечная слава герою!

Стихотворение до слез.

Не забудем и не простим!

А главное, что в его глазах не было ни капли страха. Настоящий герой! У меня то видео до сих пор перед глазами, настолько надо быть бездушными, чтобы такое сделать. Он сказал, как есть, стоя на своей родной земле, – пишут пользователи сети.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза Слава Украине. Позже стало известно, что герой служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Звали его Тимофей Николаевич Шадура.