Телеведущий СТБ Григорий Решетник растрогал стихотворением, которое посвятил пленному украинскому герою, зверски расстрелянному российскими оккупантами.
Смелость военного, который в глаза врагам сказал Слава Украине, поразила весь мир, а потому мало кто смог пройти мимо героизма нашего защитника.
В авторском стихе Григорий описал взгляд воина, назвав его свободным, гордым и независимым, отметив, что это символ борьбы несокрушимого народа.
Подписчики Решетника оценили его авторское стихотворение, подчеркнув, что оно тронуло их до глубины души.
- Прекрасный стих.
- Как же больно.
- Навеки слава!
- Вечная слава герою!
- Стихотворение до слез.
- Не забудем и не простим!
- А главное, что в его глазах не было ни капли страха. Настоящий герой! У меня то видео до сих пор перед глазами, настолько надо быть бездушными, чтобы такое сделать. Он сказал, как есть, стоя на своей родной земле, – пишут пользователи сети.
Напомним, 6 марта в сети появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза Слава Украине. Позже стало известно, что герой служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.
Звали его Тимофей Николаевич Шадура.