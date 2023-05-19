Телеведущий СТБ Григорий Решетник ответил хейтерам за поездку в Рим с женой. Многим не понравилось, что ведущий показывает свой совместный с женой отдых в Италии в условиях войны.

Так, свое обращение Григорий начал с заявления, что он не будет скрываться и прятать свою жизнь, ведь он живет ее честно и порядочно. Шоумен добавил, что пересек границу он законно, как многодетный отец.

— Я не госслужащий, чтобы прятаться и оправдываться, откуда у меня деньги и на что я их трачу. Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета, — уверяет Решетник.

Ведущий также добавил, что его вся семья живет в Украине, и дети ходят в местную школу. Григорий и его близкие также отказались от отдыха на море, считая это неуместным в условиях войны.

В добавок ведущий СТБ добавил, что поездка несет рабочий характер — это касается и его жены Кристины, которая является его директором, продюсером, администратором и переводчиком.

За время войны Решетник не забывает регулярно поддерживать наших военных, которых считает настоящими героями.

— Также наша семья регулярно, не всегда публично, помогает нашим защитникам и защитницам. Они звонят, пишут со словами благодарности и радуются, что я имею работу в такое непростое время, а значит смогу помочь им. Также мы смело воюем на информационном фронте, отстаивая украинскую позицию, не боясь рисков блокировки соцсетей и т. д… Потому что весь мир должен знать правду, и точка, — добавил шоумен.

Известно, что ведущий не только приближает своей работой нашу победу, но и является чуткой натурой — в марте Решетник посвятил стих пленному украинскому герою, зверски расстрелянному российскими оккупантами.