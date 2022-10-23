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Не боится “отмены” и не теряет денег: Канье Уэст прокомментировал свои скандальные заявления

23 октября 2022, 10:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Каньє Вест і Джулія Фокс
Источник: Getty Images

Американский музыкант и дизайнер Канье Уэст не боится “отмены” за свои антисемитские комментарии. Артист также не теряет денег, даже после решения компаний разорвать с ним контракт.

Канье обратился к обществу на фоне скандала, и рассказал больше о своей позиции.

— Я не теряю денег. День, когда меня убрали с сайта Balenciaga, был одним из самых свободных дней, — заявил Уэст.

Дизайнер добавил, что люди разрывают с ним отношения, чтобы “просто набрать очки”.

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— Многие считают, что отказ от общения со мной заставят меня молчать. Мы здесь, детка, мы никуда не уйдем, — озвучил свои мысли рэпер.

Он добавил, что такие попытки только подтолкнули его в скандальным заявлениям, которые поразили сеть в последние дни.

Что касается антисемитских комментариев, то он просто пытался объединить человеческую расу в единое целое.

— Мы все должны собраться вместе. Мы должны узнать правду, прежде чем сможем получить любовь, иначе мы просто любим ложь, — заявил Уэст.

Артист считает, что недовольные будут всегда.

— Мне уже угрожали за политические взгляды. За кепку не того цвета, или футболку White Lives Matter. Я видел белых людей в футболках Black Lives Matter. И моя ситуация кажется однобокой, — заявил дизайнер.

Напомним, что все началось с показа Balenciaga, где Уэст появился в футболке с надписью White Lives Matter. После этого на него набросились с критикой, а сам он назвал движение Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) аферой.

Спустя время он написал несколько спорных комментариев, из-за чего его забанили в Twitter и Instagram, а крупные бренды Balenciaga, Vogue и Adidas уже прекратили с дизайнером сотрудничество.

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Источник
PageSix
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Каньє Вест
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