Українська співачка Ані Лорак та російський співак Артем Качер презентували спільну пісню під назвою Материк. Композиція увійшла до нового альбому виконавця.
Ані Лорак періодично тішить своїх шанувальників дуетами з іншими зірками. На цей раз артистка заспівала разом із репером. Незважаючи на те, що сама пісня доволі лірична і про кохання, вона має танцювальний характер.
– Пісні знаходять відгук у серцях лише якщо вони чесні. Ця історія неспроста знайшла життя – мені відгукнулися емоції, закладені в кожному рядку. Не бійтеся відпускати кохання… Іноді це єдиний правильний вихід, – написала Ані Лорак в Instagram.
Сам Качер зазначив, що артистка – дивовижна співачка та незвичайна людина.
Варто зазначити, що автором слів пісні став Артем Умріхін – продюсер та соліст дуету Artik & Asti.
Шанувальники Ані Лорак оцінили новий дует, зазначивши, що з нетерпінням чекають на вихід кліпу.
- З прем’єрою! Дякую вам за цей шедевр.
- Вітаю з хітом!
- Це неперевершено. З прем’єрою! Такий несподіваний, але класний дует. Заявка на хіт року.
- Дякуємо за вашу працю! Коли нам чекати на кліп?
- Це справжній шедевр і кайф.
- Кароліно, це чудовий тандем.
- У вас із Артемом так поєднуються голоси. Ця пісня порве всі чарти.
- Кароліно, пісня просто клас.
- Як завжди, вогонь!
- Дуже душевна. – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, в серпні Ані Лорак заспівала в дуеті з Сергієм Лазарєвим. Вони презентували спільну пісню Не отпускай.