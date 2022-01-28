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Не бійтеся відпускати кохання: Лорак заспівала в дуеті з російським репером

28 Січня 2022, 14:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не бійтеся відпускати кохання: Лорак заспівала в дуеті з російським репером

Українська співачка Ані Лорак та російський співак Артем Качер презентували спільну пісню під назвою Материк. Композиція увійшла до нового альбому виконавця.

Ані Лорак періодично тішить своїх шанувальників дуетами з іншими зірками. На цей раз артистка заспівала разом із репером. Незважаючи на те, що сама пісня доволі лірична і про кохання, вона має танцювальний характер.

– Пісні знаходять відгук у серцях лише якщо вони чесні. Ця історія неспроста знайшла життя – мені відгукнулися емоції, закладені в кожному рядку. Не бійтеся відпускати кохання… Іноді це єдиний правильний вихід, – написала Ані Лорак в Instagram.

Сам Качер зазначив, що артистка – дивовижна співачка та незвичайна людина.

Варто зазначити, що автором слів пісні став Артем Умріхін – продюсер та соліст дуету Artik & Asti.

Шанувальники Ані Лорак оцінили новий дует, зазначивши, що з нетерпінням чекають на вихід кліпу.

  • З прем’єрою! Дякую вам за цей шедевр.
  • Вітаю з хітом!
  • Це неперевершено. З прем’єрою! Такий несподіваний, але класний дует. Заявка на хіт року.
  • Дякуємо за вашу працю! Коли нам чекати на кліп?
  • Це справжній шедевр і кайф.
  • Кароліно, це чудовий тандем.
  • У вас із Артемом так поєднуються голоси. Ця пісня порве всі чарти.
  • Кароліно, пісня просто клас.
  • Як завжди, вогонь!
  • Дуже душевна. – Пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, в серпні Ані Лорак заспівала в дуеті з Сергієм Лазарєвим. Вони презентували спільну пісню Не отпускай.

Теги
Ані Лорак , Пісня , прем’єра
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