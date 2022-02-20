Життя знаменитостей може здатися постійним святом для тих, хто не цікавиться подробицями їхнього життя. Скандали, кохання, зради колег – все це є й у світі зірок. Кожен бореться з цим по-різному, деякі навіть тягнуться до пляшки, шукаючи виходу на дні склянки.

Факти ICTV згадують зірок, які мали проблеми з алкоголем, але знайшли в собі сили відмовитися.

Проблема не оминула зокрема Адель – всесвітньо відома співачка страждала на депресію, запиваючи свої почуття алкоголем. В одному з інтерв’ю у 2021 році вона зізналася, що саме ця згубна звичка забрала у неї батька. Вона відмовилася від міцних напоїв після розлучення у 2019 році з бізнесменом Саймоном Конецькі.

Навіть чарівники мають людські слабкості – актор Деніел Редкліфф одразу після 18-річчя почав активно захоплюватися спиртними напоями. Нерідко його бачили п’яним на зніманнях, що помітно зіпсувало його репутацію. У 2010 році він подолав потяг до алкоголю, зізнавшись, що так він глушив страх опинитися в списку акторів, які були на піку популярності ще в дитинстві, але зникли з екранів.

Джонні Депп завжди виділявся серед акторів, але не потягом до алкоголю, а своєю харизмою. Він почав зловживати міцними напоями під час затяжної депресії – після смерті його близьких друзів: актора Марлона Брандо у 2004 році та письменника Гантера С. Томпсона у 2005-му. Також колишня дружина актора Ембер Герд звинувачувала Джонні в алкоголізмі, а на знімальному майданчику він нерідко з’являвся не в змозі працювати.

Меттью Перрі став всесвітньо відомим завдяки зніманням у серіалі Друзі. І хоча слава вплинула на його любов до алкоголю, він зізнався, що вживав спиртне у величезних кількостях ще до початку знімання. Він розповідав, що приходив на роботу з моторошним похміллям. До речі, подолати згубну пристрасть йому допомогла слава – у барах Меттью відмовлялися наливати, знаючи про його алкоголізм.

Роберт Дауні – молодший один із найпопулярніших акторів сучасного Голлівуду. Після головної ролі у кількох супергеройських фільмах Marvel його справи різко пішли вгору. Однак так було не завжди – раніше він страждав від затяжного алкоголізму, через який його не хотіли наймати на роботу.

Актор Бен Аффлек також страждав на алкоголізм. Цікаво, що він звинувачує Дженніфер Гарнер у своїх проблемах, свою колишню дружину – за десятирічний шлюб у них народилося троє дітей. Наприкінці 2021 року він заявив, що не міг залишити сім’ю через дітей, але у шлюбі він себе не відчував щасливим.