Жизнь знаменитостей может показаться постоянным праздником для тех, кто не интересуется подробностями их жизней. Скандалы, любовь, предательства коллег — все это есть и в мире звезд. Каждый борется с этим по-разному, некоторые даже тянутся к бутылке, в поисках выхода на дне стакана.

Факты ICTV вспоминают звезд, у которых были проблемы с алкоголем и которые нашли в себе силы отказаться от него.

Проблема не обошла стороной в частности Адель — всемирно известная певица страдала от депрессии, запивая свои чувства алкоголем. В одном из интервью в 2021 году она призналась, что именно эта пагубна привычка отняла у нее отца. Она отказалась от крепких напитков после развода в 2019 году с бизнесменом Саймоном Конецки.

Даже волшебники имеют человеческие слабости — актер Дэниэл Рэдклифф сразу после 18-летия начал активно увлекаться спиртными напитками. Нередко его видели пьяным на съемках, что заметно подпортило его репутацию. В 2010 году он поборол тягу к алкоголю, признавшись, что так он глушил страх оказаться в списке актеров, которые были на пике популярности еще в детстве, но незаметно пропали с экранов.

Джонни Депп всегда выделялся среди актеров, но не тягой к алкоголю, а своей харизмой. Он пристрастился к крепким напиткам во время затяжной депрессии — после смерти его близких друзей: актера Марлона Брандо в 2004 году и писателя Хантера С. Томпсона в 2005-м. Также бывшая жена актера Эмбер Херд обвиняла Джонни в алкоголизме, а на съемочных площадках он нередко появлялся не в состоянии работать.

Мэттью Перри стал всемирно известным благодаря съемкам в сериале Друзья. И хотя слава повиляла на его любовь к алкоголю, он признался, что употреблял спиртное в огромных количествах еще до начала съемок. Он рассказывал, что приходил на работу с жутким похмельем. Кстати, побороть пагубную страсть ему помогла слава — в барах Мэттью отказывались наливать, зная о его алкоголизме.

Роберт Дауни — младший один из самых популярных актеров современного Голливуда. После главной роли в нескольких супергеройских фильмах Marvel его дела резко пошли вверх. Однако так было не всегда — раньше он страдал от затяжного алкоголизма, из-за которого его не хотели нанимать на работу.

Актер Бен Аффлек также страдал от алкоголизма. Примечательно, что он обвиняет Дженнифер Гарнер в своих проблемах, свою бывшую жену — за десятилетний брак у них родилось трое детей. В конце 2021 года он заявил, что не мог покинуть семью из-за детей, но в браке он себя не чувствовал счастливым.