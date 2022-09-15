Назвали українців “фашистами”: у Німеччині скасували концерт гурту ВВ

Благодійний концерт українського гурту Воплі Відоплясова скасували у Німеччині за кілька годин до його початку. Про неприємну ситуацію розповів лідер гурту Олег Скрипка, який звинуватив у цьому Кремль.

Своїми думками артист поділився у Facebook.

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14 вересня Воплі Відоплясова мали зіграти на сцені гамбурзького клубу Індра, де колись розпочинали свій шлях The Beatles. Проте концерт українців несподівано скасували.

– Наші концерти починають скасовувати під егідою, що українці – це фашисти, і нам не можна співати рідною мовою наші пісні, – розповідає Олег.

Артист заявив, що він знає, “звідки ноги ростуть” – йдеться про Кремль. І хоча клуби стоять на боці українців, вони також не дотримуються умов контракту.

– Ми не можемо потрапити до цих клубів, хоча тут грали The Beatles, і вони зробили собі кар’єру. Такою є корупція і так працюють довгі руки Кремля. Але ми все одно зробимо концерт, – додав Скрипка.

У житті Олега відбувається купа цікавих подій, якими він час від часу ділиться зі своїми фанатами. Наприклад, наприкінці серпня у мережі з’явилася історія, як Скрипка дав у щелепу путіністу Дугіну. Фронтмен гурту Воплі Відоплясова поліз у бійку з Дугіним після того, як путініст зі сцени назвав українців зрадниками.