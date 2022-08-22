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Из-за оскорбления украинцев: Олег Скрипка вспомнил, как дал Дугину в челюсть

22 августа 2022, 16:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Олег Скрипка

Певец Олег Скрипка вспомнил, как ударил с ноги в челюсть путиниста Александра Дугина, дочь которого на днях взорвали в автомобиле.

Артист отметил, что еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 1990-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов.

— Уже тогда они окончились нашей победой. Слава Украине, — подчеркнул Скрипка.

К посту он прикрепил вырезку с газеты, в которой рассказывается суть конфликта. Тогда фронтмен группы Вопли Видоплясова с коллективом выступал в московском клубе. Во время того, пока они находились в гримерке, идеолог “русского мира” толкал на сцене речь, в которой называл украинцев предателями.

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— В тесной гримерке Акватории украинские рок-звезды внимательно слушали речь Дугина, который трактовал украинцев как предателей Великой Евразии. В воздухе запахло национальным раздором. Олег Скрипка, кутаясь в легкое пальтишко направился к выходу, и столкнулся с геополитиком, — говорится в газете.

При столкновении Скрипки с Дугиным, путинист не сдержал свой запал и вылил на него нецензурную брань. Артист не долго думая ударил Александра в челюсть с ноги.

— Дугин, встретив украинца, обматерил его. Тот, в ответ не сказав ни слова, взлетел в воздух и нанес блестящий удар ногой в челюсть Дугина, — добавили в статье.

Напомним, в ночь на 21 августа под Москвой был взорван джип с Дарьей Дугиной – дочерью Александра Дугина. После этого путинист попал в больницу.

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