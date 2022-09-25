Принц Гарри пытается внести коррективы в свои мемуары после смерти Елизаветы II. Книга, за которую герцог Сассекский получит $38 млн, меняется в самый последний момент.

По словам инсайдеров, некоторые разделы в книге могут показаться “бесчувственными” на фоне недавней смерти королевы. Известно, что половину от суммы принц уже получил за “полностью правдивые мемуары”.

Чтобы внести коррективы в книгу, Гарри пришлось связаться с издателями. Известно, что мемуары поступят в продажу к концу 2022 года, где раскроются некоторые секреты и отношения в королевской семье.

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Подобные импульсивные решения Гарри вредят издателям, которые уде заплатили огромные деньги за книгу — финальный вариант уже был утвержден и готовился к печати.

— Издатели заплатили миллионы долларов авансом, потому что они уверены в успехе книги. Но первый черновик разочаровал их, ведь он был слишком эмоциональным. В итоге окончательный вариант был утвержден, но Гарри теперь отчаянно пытается усовершенствовать книгу на фоне смерти Елизаветы II, — заявил один из издателей.

Напомним, что совсем недавно принц Гарри помирился с королевской семьей. Правда, это случилось после смерти Елизаветы II, для которой воссоединение родственников было заветной мечтой.