Українська співачка Оля Полякова розповіла, як впоралася з проблемою приховування власного віку.

Артистка вкотре зізналась, що приховувала свій справжній вік багато років. Впоратися з цією проблемою Олі допоміг не психолог, а власні усвідомлення.

– Я зрозуміла, що вік – це незмінна константа і що я більше ніколи не буду молодшою, ніж сьогодні. От я сьогодні наймолодша, я буду тільки старшою. Я сьогодні як ніколи молода. І коли я до цього сама дійшла – цієї проблеми наче й не було. І мені навіть не соромно говорити, що я це робила. Мені взагалі не соромно, і це круто, – розповіла Полякова в програмі Дорослі дівчата.

Зазначимо, що цьогоріч 17 січня Олі Поляковій виповнилося 44 роки.

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Раніше вона розповідала, що соромилася свого віку і не хотіла називати справжньої цифри. До того ж довгий час артистка вважала себе ніким і хвилювалася через те, що не могла стати популярною.

За словами Полякової, лише з початком війни вона зрозуміла, що цифри в паспорті взагалі не мають жодного значення.