Украинская певица Оля Полякова рассказала, как справилась с проблемой сокрытия собственного возраста.

Артистка в очередной раз призналась, что скрывала свой настоящий возраст много лет. Справиться с этой проблемой Оле помог не психолог, а собственные осознания.

— Я поняла, что возраст — это неизменная константа и что я больше никогда не буду моложе, чем сегодня. Вот я сегодня самая молодая, я буду только старше. Я сегодня как никогда молодая. И когда я до этого сама дошла — этой проблемы как будто и не было. И мне даже не стыдно говорить, что я это делала. Мне вообще не стыдно, и это круто, — рассказала Полякова в программе Взрослые девочки.

Отметим, что в этом году 17 января Оле Поляковой исполнилось 44 года.

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Ранее она рассказывала, что стеснялась своего возраста и не хотела называть настоящей цифры. К тому же долгое время артистка считала себя никем и волновалась из-за того, что не могла стать популярной.

По словам Поляковой, лишь с началом войны она поняла, что цифры в паспорте вообще не имеют никакого значения.