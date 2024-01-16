Українська акторка Ксенія Мішина та її син Платон після Таїланду перебралися відпочивати на Балі. Там вони зустрілися із актрисою та комікесою Катею Олос. На Балі Ксенія опанувала скутер, щоби дістатися до священного місця та пройти церемонію очищення.

Ксенія Мішина опанувала скутер на Балі

Подруга вмовила Мішину саму сісти за кермо двоколісного транспорту. Спочатку українська знаменитість поборола шолом, що не хотів розстібатися, а потім підкорила і сам мопед.

Платон продемонстрував чудові навички керування скутером, а Ксенія зізналася, що не думала “знову сісти на байк”.

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– Це, звісно, жесть, я вся спітніла, їду і сміюсь на стресі. Мене всі обганяють, бо в мене швидкість 20 км на годину, а ні – 31 км, – поділилася першими враженнями зірка.

Поїздка завершилася успішно, і Ксенія з Платоном та Катериною дісталися місця, де мала відбутися церемонія очищення.

Ксенія Мішина пройшла церемонію очищення

Для участі в церемонії очищення, яка проводиться для жінок, українки загорнулися в спеціальний одяг. Також їм видали набір, необхідний для проведення усіх ритуалів.

Виявилося, що саму церемонію знімати не можна, проте сину Ксенії Мішиної вдалося зробити ексклюзивні кадри, тож шанувальники акторки змогли побачити, як відбувається процес.

На завершення церемонії Ксенія та Катя вирушили постояти під холодним святим джерелом та отримали незабутні враження.

– Чесно кажучи, я замерзла так, що не могла сказати ані слова… Ми були в воді достатньо багато часу, – зізналася артистка.

Нагадаємо, відпочинок Ксенії Мішиної розпочався в кінці грудня минулого року. Цю поїздку акторка подарувала сину за успіхи в школі.