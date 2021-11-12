В пятницу, 12 ноября, на телеканале СТБ завершился девятый выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

За сердце главной героини боролись четыре участника – Андрей Задворный, Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата. На этой неделе мужчины знакомили Злату со своей холостяцкой жизнью.

Встреча с бывшей и романтика

На первое свидание Злата пошла с Андреем Задворным. Сначала он показал Холостячке свое место работы – цех, где производит развивающие игрушки для детей от 1 до 10 лет. Пара даже вместе сделала пазл, который символизирует их историю отношений.

Затем они отправились в офис Андрея, где он проводит свой рабочий день и генерирует идеи для развития бизнеса. Там Злата познакомилась с 6-летней дочерью Андрея и его бывшей женой Алиной.

Несмотря на то, что Холостячка не была готова к такой встрече, женщинам удалось найти общий язык. Алина призналась, что после развода с Андреем они поддерживают достаточно теплые отношения.

Бывшая жена Задворного выразила надежду на то, что Злате и Андрею удастся построить семью.

Также Холостячка пообщалась с 6-летней Кирой. Злата подарила девочке скейт и детскую косметику, чем вызвала у ребенка невероятный восторг.

– Злата, ты будешь хорошей невестой для папы, – сказала Кира.

Потом Злата поехала домой к Андрею. Мужчина показал ей квартиру, а также продемонстрировал свои умения игры на гитаре. Для романтического ужина Задворный заказал еду, но не учел тот факт, что Злата не любит тунец. Но Холостячку это не расстроило и свидание окончилось поцелуями.

Намеки на интим и энергичная сальса

Максим Тарапата показал Холостячке загородный дом, где прошло его детство. Он признался, что мечтает построить свой дом, где в будущем будет жить со Златой.

Они отправились на встречу с архитектором для того, чтобы спроектировать здание. Во время визуализации комнат вкусы пары сошлись, поэтому они получили удовольствие от процесса.

– Он видит нас, нашу семью, дом, в котором мы живем. У меня просто мурашки по коже. У нас с Максом могут сложиться отношения, – сказала Злата.

Злата выразила обеспокоенность по поводу бизнеса Макса в Китае. Ее волнует, что он будет жить на две страны и в самые ответственные моменты может отсутствовать.

Также Тарапата показал Холостячке свою квартиру, где постоянно намекал на интим. Злата отметила, что отношения строятся не только на сексе.

Затем Макс захотел научить Злату танцевать сальсу. Свидание закончилось романтическим закатом и страстными поцелуями.

– Мне очень подходит этот мужчина. Боюсь потерять голову рядом с ним. Сейчас он мне кажется безупречным. Если у меня есть какие-либо сомнения, то они касаются приоритетов у Макса. Время покажет, – сказала Злата.

Зимняя сказка и встреча Нового года

На свидании Андрей Хветкевич решил устроить Холостячке новогоднюю сказку для того, чтобы она почувствовала атмосферу праздника. Эта идея очень понравилась Злате, поскольку каждый год она отмечает Новый год на работе.

Сначала мужчина пригласил Холостячку на каток. Злата не очень хорошо катается на коньках, поэтому Андрей с радостью помогал ей держать равновесие.

Чтобы погрузиться в атмосферу праздника, Андрей и Злата вместе украшали елку. Во время процесса они рассказывали друг другу о семейных рождественских традициях и делились историями из жизни.

Хветкевич подарил Холостячке вышитое платье от украинского бренда. Злата еще раз отметила его внимательность, поскольку раньше она говорила, что коллекционирует вышиванки.

Андрей накрыл новогодний стол и подробнее рассказал о своей работе. Под бой курантов они загадали желания.

– Мне очень подходит образ жизни Андрея. Он не проводит сутки в офисе, не “сгорает” на работе. У него есть время для семьи, это самое главное. А в будущем, возможно, мы вместе встретим Новый год в Нью-Йорке, очень хотелось бы, — отметила Злата.

Прогулка по Львову, бокс и эмоциональные качели

Последнее свидание Златы Огневич прошло с Дмитрием Шевченко. Он пригласил Холостячку во Львов, где живет уже несколько лет.

Они гуляли по городу, а потом Дмитрий привел Холостячку на тренировку по боксу. Она проходило достаточно в шутливой форме с поцелуями и разговорами.

Когда Дмитрий привез Холостячку в свою квартиру, у него резко испортилось настроение. По словам мужчины, его смутил тот факт, что Злата ходила на свидание с другими мужчинами.

Также Шевченко начал беспокоиться, что его холостяцкая квартира не понравилась Злате.

– Я чувствовала себя здесь лишней. И только из-за уважения к нему я не развернулась и не ушла. Хотя у меня было такое желание, – призналась Злата.

Также Холостячку огорчило то, что Дмитрий не смог конкретно ответить на вопросы об их общем будущем и распределении семейного бюджета.

Церемония роз

Злата призналась, что эта церемония роз была для нее достаточно сложной. Ей трудно делать выбор, поскольку к каждому мужчине есть чувства.

Первым участником, который получил розу от Холостячки стал Максим Тарапата. Затем Злата вручила бутоньерку Андрею Задворному.

Несмотря на то, что Андрей Хветкевич не выражает своих эмоций, он также получил розу. А вот Дмитрия Шевченко Холостячка позвала на личный разговор.

Злата выразила свое волнение по поводу их свидания, которое закончилось довольно неоднозначно. Но она отметила, что это не может перечеркнуть чувства, которые у нее зарождаются к Дмитрию. После этого Злата вручила ему розу. В результате, никто из мужчин не покинул проект.