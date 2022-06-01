Режисера фільму про Джеймса Бонда Не час помирати Кері Фукунагу звинуватили в неналежній і маніпулятивній поведінці.

Відомо, що Кері користувався своїм авторитетом, щоб заводити інтимні стосунки з молодими дівчатами. На початку травня про неналежну поведінку режисера заявили троє жінок – їхні слова побічно підтвердили десятки людей. Його звинувачують у маніпуляції щодо маловідомих акторів. Найчастіше це стосувалося жінок.

Члени знімальної групи серіалу HBO Володарі повітря заявили, що протягом кількох років режисер активно знайомився з молодими жінками на майданчику. Якось Кері затримався на роботі, щоб сфотографувати двох акторок, які грали секс-працівниць у серіалі. Він тоді пояснив, що це необхідно для підбору одягу, хоч цим зазвичай займаються костюмери.

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Одна з жінок отримала відмову у співпраці від режисера, але після цього він одразу запросив її на побачення до бару. Ще одна дівчина поскаржилася, що Кері неодноразово натякав на допомогу в кар’єрі акторки.

Одне з анонімних джерел назвало Фукунагу лицеміром – режисер ховається за публічними висловлюваннями на підтримку жінок.

Кері та його юристи активно заперечують усі звинувачення. Представники режисера заявили, що він не заводив романтичні стосунки з жінками проти їхньої волі, а також не відповідає за набір акторок у зйомках фільмів та серіалів. Якщо Фукунага і знайомився на знімальному майданчику, то стосунки були дружніми – це стосується як жінок, так і чоловіків.