Режиссера фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать Кэри Фукунагу обвинили в неподобающем и манипулятивном поведении.

Известно, что Кэри пользовался своим авторитетом, чтобы заводить интимные отношения с молодыми девушками. В начале мая о неподобающем поведении режиссера заявили три женщины — их слова косвенно подтвердили десятки людей. Его обвиняют в манипуляции по отношению к малоизвестным актерам. В большинстве случаев это касалось женщин.

Члены съемочной группы сериала HBO Властелины воздуха заявили, что в течение нескольких лет режиссер активно знакомится с молодыми женщинами на площадке. Однажды Кэри задержался на работе, чтобы сфотографировать двух актрис, игравших секс-работниц в сериале. Он тогда объяснил, что это необходимо для подбора одежды, хотя этим обычно занимаются костюмеры.

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Одна из женщин получила отказ в сотрудничестве от режиссера, но после этого он сразу пригласил ее на свидание в бар. Еще одна девушка пожаловалась, что Кэри неоднократно намекал на помощь в карьере актрисы.

Один из анонимных источников назвал Фукунагу лицемером — режиссер прячется за публичными высказывания в поддержку женщин.

Кэри и его юристы активно отрицают все обвинения. Представители режиссера заявили, что он не заводил романтические отношения с женщинами против их воли, а также не отвечает за набор актрис в съемках фильмов и сериалов. Если Фукунага и знакомился на съемочной площадке, то отношения были дружескими — это касается как женщин, так и мужчин.