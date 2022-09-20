Російський актор, режисер і путініст Сергій Пускепаліс загинув у ДТП. Йому було 56 років.

Чоловік зіткнувся із вантажівкою у Ростовському районі близько 11:00. Помер від отриманих травм. Також за кермом машини Пуксепаліса був водій. Про це пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що загиблий переганяв автомобіль із вантажем термобілизни для російських військових на Донбас. Машину він також планував залишити окупантам.

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Пускепаліс активно підтримував війну в Україні та армію РФ. У нього залишилася дружина Олена, яка поділяла його погляди.

Зазначимо, що актор прославився завдяки фільму Як я провів цього літа. Також він був художнім керівником Ярославського драмтеатру.

Раніше ми писали, що Надія Бабкіна виступила із концертом в окупованому Луганську. Російська співачка похвалила окупантів, які вбивають мирне українське населення та руйнують наші міста.

Є й інші артисти РФ, які всіляко підтримують криваві події диктатора.