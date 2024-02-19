Настя Каменських і Дессемер Буено

Співачка Настя Каменських презентувала нову пісню Con Amor Se Cura, записану в співавторстві з кубинським артистом Дессемером Буено. На його рахунку всесвітньо відомі авторські сингли, створені для Енріке Іглесіаса, Blacked Eyed Peace та інших світових зірок латиноамериканської сцени.

Настя Каменських – Con Amor Se Cura

Новий трек співачки про те, як важливо берегти любов у своєму серці. Варто зазначити, що композиція не вся іспанською мовою, присутня також і українська. У кліпі показано процес роботи над піснею в студії, а також моменти щастя і проявів різних видів любові між людьми.

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Своє бажання розповісти світові про важливість різних проявів любові розділили українські сім’ї, серед яких є й популярні особистості – гравець збірної України та клубу Арсенал Олександр Зінченко з дружиною Владою та доньками, ведучий Тімур Мірошниченко, його дружина й діти, співачка Гайтана з донькою, виконавиця Альона Омаргалієва з сином та сім’я телеведучого Григорія Решетніка.

– Наша пісня про вміння любити – про те, що об’єднує нас усіх, звідки б родом ми не були. Українці, як ніхто, знають, що таке біль і страждання, наскільки страшне таке явище, як війна. Але також українці – непохитна нація, яка навіть у таких жахливих умовах зберегла своє вміння любити, відчувати світлі та добрі почуття, – зазначила Каменських.

Кульмінацією кліпу стало створення символу любові та творчості – картини, яку разом намалювали Настя та Дессемер у студії, зобразивши велике серце та музичні ноти. А українські діти з міста Ірпінь, які втратили свої домівки та живуть у модульному містечку, додали свої малюнки.