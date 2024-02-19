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Настя Каменских спела с Дессемером Буэно: в клипе засветились Гайтана и Зинченко

19 февраля 2024, 16:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Настя Каменських і Дессемер Буено

Певица Настя Каменских презентовала новую песню Con Amor Se Cura, записанную в соавторстве с кубинским артистом Дессемером Буэно. На его счету всемирно известные авторские синглы, созданные для Энрике Иглесиаса, Blacked Eyed Peace и других мировых звезд латиноамериканской сцены.

Настя Каменских — Con Amor Se Cura

Новый трек певицы о том, как важно беречь любовь в своем сердце. Стоит отметить, что композиция не вся на испанском языке, присутствует также и украинский. В клипе показан процесс работы над песней в студии, а также моменты счастья и проявлений различных видов любви между людьми.

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Свое желание рассказать миру о важности различных проявлений любви разделили украинские семьи, среди которых есть и популярные личности — игрок сборной Украины и клуба Арсенал Александр Зинченко с женой Владой и дочерьми, ведущий Тимур Мирошниченко, его жена и дети, певица Гайтана с дочерью, исполнительница Алена Омаргалиева с сыном и семья телеведущего Григория Решетника.

— Наша песня об умении любить — о том, что объединяет нас всех, откуда бы родом мы ни были. Украинцы, как никто, знают, что такое боль и страдания, насколько страшно такое явление, как война. Но также украинцы — несгибаемая нация, которая даже в таких ужасных условиях сохранила свое умение любить, испытывать светлые и добрые чувства, — отметила Каменских.

Кульминацией клипа стало создание символа любви и творчества — картины, которую вместе нарисовали Настя и Дессемер в студии, изобразив большое сердце и музыкальные ноты. А украинские дети из города Ирпень, которые потеряли свои дома и живут в модульном городке, добавили свои рисунки.

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