23 листопада Росія знову здійснила масштабний ракетний обстріл України. Країна-терорист всіляко намагається залишити громадян нашої країни без світла, тепла, газу і води, випускаючи ракети по інфраструктурі і мирному населенню.

Українці впевнені – нас не зламити і не залякати, оскільки правда на нашому боці, добро завжди перемагає зло, а єдине, що може робити РФ – битися не на полі бою, а з цивільним населенням. Всі ми обурені тим, що творить країна-агресор, зірки шоу-бізнесу теж висловлюють своє обурення, всіляко підтримуючи людей.

Телеведуча Маша Єфросиніна зазначила, що дещо у РФ все ж виходить робити добре, і це – доводити своє звання країни-терориста.

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Ведучий Андрій Бєдняков підійшов до свого висловлювання з гумором, оприлюднивши карту острова Балі, проте перед цим дописав кілька букв.

Співачка MamaRika написала, що чула один із вибухів, а також оприлюднила наслідки прильоту в Києві.

– Гримнуло так, що вікна мало не вилетіли. Зв’язку немає, світла і води теж. Ви як? – поцікавилася артистка у підписників.

Телеведуча Катерина Осадча зазначила, що з кожним таким обстрілом ми стаємо все злішими.

– Горіть у пеклі, тварюки. Ми ще зліші, і ви нас не зламаєте, – наголосила вона.

Співачка Джамала зазначила, що РФ продовжує геноцид українського народу.

– Це відбувається знову. Вкотре російські ракети летять на наші міста. Геноцид українського народу триває. Бережіть себе! – написала виконавиця.

Співачка Оля Цибульська попросила підписників берегти себе.

– Ми вистоїмо, – лаконічно написала вона.

Виконавиця Тіна Кароль зазначила, що більша частина України залишилася без електроенергії.

– Ми повинні захистити людей, дітей, майбутнє світу. Це проблема кожного, – написала артистка.

Співак Володимир Дантес “подякував” сусідам за те, що ті залишили нас без світла і води.

– Я хочу побачити вашу смерть, – зазначив він.

Акторка Міла Сивацька відзначила, що в неї закінчилися слова, щоб висловлювати свою злість.

– Просто мерзота. Вони роблять це спеціально. Вони все розуміють і за це дадуть відповідь, – підкреслила артистка.

Співак Alekseev розповів, що особисто нарахував п’ять вибухів за вікном.

– Прямі попадання в житлові будинки, авто, об’єкти держінфраструктури, вбивства мирних жителів, серед яких є новонароджене немовля. Такі дії дуже нагадують істеричний і відчайдушний крик неслухняної дитини, яка не може змиритися зі своїм покаранням і пакостить, ламаючи всі свої іграшки, – висловився артист.

Він додав, що така поведінка ніколи нічого не змінює в глобальному сенсі, а заплаканого провокатора в підсумку ставлять в кут. Країна-терорист ізолює себе все більше з кожним днем, а її армія з ганьбою програє на полі бою.