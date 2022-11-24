Певица София Ротару отреагировала на масштабный ракетный обстрел Украины Россией 23 ноября.

Уже традиционно, свою реакцию исполнительница обнародовала в Instagram-stories. Ротару показала коллаж из фото, на котором запечатлены последствия прилета в Киев, сопроводив его эмодзи в виде разбитого сердца.

— Киев. 23.11.22, — подписала она фото, добавив эмодзи в виде флага Украины.

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Стоит отметить, Ротару всегда не многословно, поэтому каждый раз свои переживания она передает с помощью графикой. В то время другие отечественные селебрити не молчат, высказывая свое негодование действиям РФ, не подбирая слов.

Ранее мы писали реакцию звезд на масштабный ракетный обстрел Украины 23 ноября. Что сказала Маша Ефросинина, как отреагировала Тина Кароль и и о чем Оля Цибульская попросила украинцев — читайте на Фактах ICTV.