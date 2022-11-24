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Последствия прилета: Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины 23 ноября

24 ноября 2022, 08:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Последствия прилета: Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины 23 ноября
Источник: София Ротару

Певица София Ротару отреагировала на масштабный ракетный обстрел Украины Россией 23 ноября.

Уже традиционно, свою реакцию исполнительница обнародовала в Instagram-stories. Ротару показала коллаж из фото, на котором запечатлены последствия прилета в Киев, сопроводив его эмодзи в виде разбитого сердца.

— Киев. 23.11.22, — подписала она фото, добавив эмодзи в виде флага Украины.

София Ротару

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Стоит отметить, Ротару всегда не многословно, поэтому каждый раз свои переживания она передает с помощью графикой. В то время другие отечественные селебрити не молчат, высказывая свое негодование действиям РФ, не подбирая слов.

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Ранее мы писали реакцию звезд на масштабный ракетный обстрел Украины 23 ноября. Что сказала Маша Ефросинина, как отреагировала Тина Кароль и и о чем Оля Цибульская попросила украинцев — читайте на Фактах ICTV.

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Ракетные удары России София Ротару
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