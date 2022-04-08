Соавтор и режиссер трэвел-шоу Орел и Решка Евгений Синельников показал, как выглядит разбомбленный дом его родителей в Гостомеле.

На личной странице в Instagram Синельников обнародовал серию фотографий, на которых можно увидеть жилье до и после прихода русских захватчиков.

— Спасибо российскому миру, что “спас” нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем, – написал он.

На первом фото Евгений показал счастливую семью, которая позирует на лестнице в уютной гостиной. Однако после прихода в город оккупантов от комнат остались только руины.

Судя по фото разрушений, захватчики попали прямо в дом, ведь на стенах остались следы пожара, а потолок частично обрушился.

Напомним, что Евгений Синельников больше недели находился в плену российских войск в собственном доме в Буче.

Вместе с 9-летним сыном и пятью детьми ведущему удалось эвакуироваться только 10 марта. По словам Евгения, он пережил ад – авиацию, кадыровцев, артиллерию и встречу с врагом в своем доме.