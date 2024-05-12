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Наш день: Лілія Ребрик похрестила молодшу доньку і вперше показала її на фото

12 Травня 2024, 13:49
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Лілія Ребрик
Джерело: Лілія Ребрик

Ведуча Лілія Ребрик похрестила третю доньку Аделіну. Хрещеними батьками малечі стали шоумен Анатолій Анатоліч та ведуча Ірина Хоменко.

Лілія Ребрик похрестила третю доньку

Знаменитість поділилася, що цей день поповнив скарбничку її щасливих спогадів. Вона додала, що під час таїнства хрещення її сповнили гармонія та спокій, а також нарешті показала шанувальникам обличчя своєї донечки.

– Відчувати у темні часи таке світло всередині — надзвичайно цінно. Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наш день, – розповіла Лілія.

Анатолій Анатоліч зізнався, що для нього є великою честю стати хрещеним батьком для Аделіни.

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– Цей день – приклад для мене. Приклад того, що життя і добро завжди перемагає! Ще одна чарівна україночка отримала захист свого янгола і трішки захисту від своїх хрещених батьків, – -зазначив хрещений.

Урочиста подія для родини Лілії Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого відбулася у Свято-Видубицькому монастирі в Києві.

Аделіна зʼявилася на світ у березні, у неї також є дві старші сестри Діана та Поліна.

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