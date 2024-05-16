День вишиванки, який відзначається 16 травня, є важливим святом для кожного українця, адже це ще одна можливість вшанувати традиції та відчути гордість за свій народ.

Українці стали все частіше носити вишиті сорочки або сукні у повсякденному житті, демонструючи у такий спосіб свій патріотизм і громадянську позицію.

З нагоди свята ведучі Фактів ICTV розповіли, що символізує вишиванка саме для них та чому важливо передавати традиції з покоління в покоління. А дизайнерка Юлія Магдич поділилася, що змотивувало її створити бренд сучасного етнічного одягу.

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Юлія Магдич

За словами дизайнерки, історія створення бренду Yuliya Magdych почалася, коли вона зробила кілька вишиванок для себе та друзів. Після цього люди захотіли придбати її сорочки та сукні.

– Я багато подорожую, тому часто друзі просять привезти щось традиційне з України. Я дуже хотіла створити щось, щоб можна було вибудовувати свій власний бренд країни та асоціюватися з традиційним і гарним вбранням, на кшталт, як з Францією у людей одразу асоціюється – кохання, круасани, парфуми, так і Україна асоціювалася з вишиванками. Вишиванка – це душа України на тканині. Щедра, глибока, багатогранна, – сказала Юлія.

Оксана Гутцайт

Ведуча Оксана Гутцайт наголосила, що вишиванка для неї є символом українського народу та нашої історії.

– У вишиванці важливе все: кожен хрестик та ниточка, кожен колір та тканина мають значення. Цей одяг передавався від бабусь та прабабусь до онуків і має передаватися майбутньому поколінню. Люди закладали в них величезний сенс, вірили, що вишиванки можуть захищати дітей, можуть оберігати від негараздів, або вишивали одяг на удачу. Маленькі дівчата вміли вишивати вже з 5 років, цьому навчали та прищеплювали любов.

Зараз, повертаючись до історичних подій та нашого сьогодення, ми знаємо, скільки людей загинуло, зберігаючи свої вишиванки, як їх закопували та ховали під страхом смерті, щоб їх не знищили. Як військові страждали у полоні через татуювання з орнаментом вишиванки, як людей розстрілювали, вбивали та катували через вишиті сорочки та їх любов до України.

Тому для кожного українця вишиванка – це те, що ми носимо в серці, це дійсно вже наше ДНК. Це те, що ми успадкували від людей, які воювали за вашу незалежність, за те, щоб Україна була вільна, і вона буде вільна. Слава Україні!

Юлія Сеник

Юлія Сеник зізналась, що має кілька вишиванок і носить їх як на свята, так і в повсякденному житті. З особливою гордістю ведуча одягає українське вбрання за кордоном, щоб показати всім, звідки вона родом.

– Це символ української сили! Наша культурна зброя! Генетичний код великого народу, що бореться за свою свободу! Маю кілька вишиванок, ношу в повсякденному житті, на свята, на Великдень, День Незалежності, навіть без приводу – завжди з великою гордістю! Коли їжджу за кордон, завжди беру з собою, наприклад, жовто-блакитну вишиту сукню. Завжди впізнають, що я з України, висловлюють повагу. А москалі обходять десятою дорогою, остерігаються!

Петро Дем’янчук

Петро Дем’янчук має у своєму гардеробі дві вишиванки – святкову та повсякденну. За словами ведучого, любов до традиційного одягу в нього з’явилася в 16 років.

– Я бачив вишиванки на моїх рідних, які розповідали мені про її силу і важливість, але в дитинстві я не міг цього осягнути. Тож любов до вишиванок у мене з’явилася з 90-их, у мої 16 рочків, у час пробудження національної свідомості.

Вишиванка – це код нашої нації, це символ її ідентичності, як мова, герб, гімн, віра, пісня, армія й інше. Вона уособлює любов до своєї землі, до історії, до майбутнього, до кожного українця. Вона важлива, наче зброя для перемоги!

Андрій Ковальський

А ось Андрію Ковальському та його дітям сорочку власноруч вишила дружина. За цю справу вона взялася, коли завагітніла первістком. Тепер же всі члени сім’ї Ковальських мають ексклюзивну вишиванку.

Ведучий зізнався, що одягає вишиванку виключно на свята, наприклад, на Великдень чи День Незалежності.

– Вишиванка для мене дуже важлива, це більше, ніж просто одяг. Це те, що підтримує наш зв’язок з пращурами, бо кожен хрестик та візерунок мають значення та сенс. Я виріс у звичайній квартирі у великому місті, дитина з Радянського Союзу, і на той час вишитих сорочок не бачив. Але, приїжджаючи до бабусі в село на все літо, я бачив, як вона прикрашала ікони та картини вишитими рушниками.

У неї була вишита сорочка, яку вона одягала на свята і на всі знакові події. День вишиванки – це важливе свято, це наша традиція, як гімн або пісня. Це наш зв’язок з поколіннями, це генетичний код, ДНК, яка прописана всередині. Ми повинні святкувати і носити вишиті сорочки, вони показують, хто ми, показують, що ми не “адін народ”, що ми автентична та самобутня нація з глибокими та багатими традиціями.