Красива усмішка поза сумнівами додає впевненості у собі, проте не всі від природи наділені нею. На щастя, виправити прикус чи нерівності зубного ряду можна за допомогою стоматологів.

Якщо раніше вважалося, що в брекетах ходять лише підлітки, зараз це не так. До того ж вони є різні – золотисті, зі стразами, різнокольорові, флуоресцентні тощо. Залишилося тільки обрати ті, які вам більше подобаються, соромитися не варто. Сумніваєтесь? Беріть приклад із селебриті!

Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які носили брекети, а тепер сяють ідеальною усмішкою.

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Потап

Музичний продюсер Потап зважився поставити брекет-систему лише у 39 років – у 2021 році. Як каже сам артист, він мав кривий зуб, через який соромився усміхатися.

Наразі музикант досі у брекетах, що можна помітити на відео, які він регулярно публікує в Instagram.

Том Круз

Лише до 40 років голлівудський актор набув ідеальної усмішки, яку з дитинства намагався приховувати. Відомо, що на зйомки акторові доводилося знімати брекет-систему, а потім наново встановлювати.

Зараз усмішка 60-річного актора ідеально рівна.

Юлія Зорій

Ведуча Ранку у великому місті на ICTV Юлія Зорій також не з чуток знає, що таке брекети. Вона носила їх трохи більше року – виправила прикус та кривизну.

Анджеліна Джолі

Так-так, голлівудська красуня Анджеліна Джолі теж носила брекети, щоправда, ще в юному віці. Зараз у акторки шикарна усмішка.

Володимир Остапчук

Змушений носити брекет-систему й телеведучий Володимир Остапчук. Поставив він їх у 35 років, оскільки після знімка у стоматолога у нього виявили неправильний прикус. Хоч це було й непомітно, проте нижня щелепа поступово йшла назад.

Майлі Сайрус

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус набула популярності ще у 12-річному віці, а тому погляд шанувальників був прикутий до неї з ранніх років.

У 15 років зірка встановила брекети і ні краплі їх не соромилася, як, на жаль, багато підлітків. Майлі навпаки продовжувала усміхатися на всі зуби.

Катерина Лозовицька

Переможниця романтичного реаліті Холостяк 12 Катерина Лозовицька також наважилася звернутися до стоматолога, щоб той встановив їй брекети.

Якось Катя ділилася з підписниками, що мала проблеми з прикусом. Якийсь час вона перебувала у брекетах, згодом зняла, проте зараз знову змушена їх носити.

Як бачимо на прикладі зірок, у брекетах точно нічого ганебного немає. Навпаки, задоволення це не з дешевих, і якщо ви наважилися виправити свою усмішку і вирушили до стоматолога, це означає одне – ви дбаєте про своє здоров’я та зовнішній вигляд.