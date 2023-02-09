Красивая улыбка вне сомнений добавляет уверенности в себе, однако не все от природы наделены ею. К счастью, исправить прикус или неровности зубного ряда можно с помощью стоматологов.

Если ранее считалось, что в брекетах ходят только подростки, сейчас это точно не так. К тому же, они есть разные — золотистые, со стразами, разноцветные, флуоресцентные и другие. Осталось только выбрать те, которые вам больше нравятся, стесняться точно не стоит. Сомневаетесь? Берите пример с селебрити!

Факты ICTV решили составить подборку звезд, которые носили брекеты, а теперь блистают идеальной улыбкой.

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Потап

Музыкальный продюсер Потап решился поставить брекет-систему только в 39 лет — в 2021 году. Как говорит сам артист, у него был кривой зуб, из-за которого он стеснялся улыбаться.

Сейчас музыкант до сих пор в брекетах, что можно заметить на видео, которые он регулярно публикует в Instagram.

Том Круз

Лишь только к 40 годам голливудский актер приобрел идеальную улыбку, которую с детства пытался скрывать. Известно, что на съемки актеру приходилось снимать брекет-систему, а после заново устанавливать.

Сейчас же улыбка 60-летнего актера идеально ровная.

Юлия Зорий

Ведущая Утра в большом городе на ICTV Юлия Зорий также не понаслышке знает, что такое брекеты. Она носила их чуть больше года — исправила прикус и кривизну.

Анджелина Джоли

Да-да, голливудская красавица Анджелина Джоли тоже носила брекеты, правда, еще в юном возрасте. Сейчас же у актрисы шикарная улыбка.

Владимир Остапчук

Вынужден носить брекет-систему и телеведущий Владимир Остапчук. Поставил он их в 35 лет, поскольку после снимка у стоматолога у него обнаружили неправильный прикус. Хоть это было и незаметно, однако нижняя челюсть постепенно уходила назад.

Майли Сайрус

Американская певица и актриса Майли Сайрус приобрела популярность еще в 12-летнем возрасте, а потому взгляд поклонников был прикован к ней с ранних лет.

В 15 лет звезда установила брекеты и ни капли их не стеснялась, как, к сожалению, множество подростков. Майли наоборот продолжала улыбаться во все зубы.

Екатерина Лозовицкая

Победительница романтического реалити Холостяк 12 Екатерина Лозовицкая также решилась обратиться к стоматологу, чтобы тот установил ей брекеты.

Однажды Катя делилась с подписчиками, что у нее были проблемы с прикусом. Какое-то время она ходила в брекетах, позже сняла, однако сейчас вновь вынуждена их носить.

Как видим на примере звезд, в брекетах уж точно ничего постыдного нет. Наоборот, удовольствие это не из дешевых, и если вы решились исправить свою улыбку и отправились к стоматологу, это значит одно — вы заботитесь о своем здоровье и внешнем виде.