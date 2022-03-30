Український співак Макс Барських розповів про волонтерство під час війни в Україні та допомогу переселенцям.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону артист зізнався, що пишається українцями та тим, як всі об’єдналися у цей непростий період. Наразі Макс перебуває у Києві і допомагає Збройним Силам України.

– Щойно почалася війна, я перевіз своїх родичів і зайнявся волонтерською діяльністю: пересилав гроші, допомагав, організовував передачу ліків, їжі. Також я встиг заїхати до Львова, до переселенців. Ми з ними чудово провели час, я дуже надихнувся і, чесно сказати, я дуже пишаюся українцями та тим, як ми зараз об’єдналися. Цей дух єдності, сімейності витає у повітрі. Я бачу, як на наших очах народжується нова Україна. Ми не падаємо духом, ми сильні, ми переможемо і це буде вже скоро, – сказав Барських.

Після початку повномасштабної війни в Україні Макс відразу заборонив використовувати свою творчість на території країни-агресора. За словами артиста, щодня він отримує порцію хейту від росіян, проте вона його анітрохи не зачіпає.

– Реакція моїх шанувальників та жителів Росії на війну викликає просто шок. Це найбільше розчарування, яке може бути. Щодо контрактів, ми розірвали всі умови, у зв’язку з чим більша частина моєї музики зникла зі стримінгових платформ. Але ми вже ведемо переговори з Німеччиною та Польщею, тому всі пісні можуть з’явитися скрізь крім території РФ, – сказав Макс.

На третій день війни Барських написав трек Буде весна. У такий спосіб артист вирішив висловити свої почуття, а також показати, що насправді відбувається в Україні.