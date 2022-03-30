Украинский певец Макс Барских рассказал о волонтерстве во время войны в Украине и помощи переселенцам.

В эфире общенационального телемарафона артист признался, что гордится украинцами и тем, как все объединились в этот непростой период. На данный момент Макс находится в Киеве и помогает Вооруженным Силам Украины.

— Как только началась война, я перевез своих родственников и занялся волонтерской деятельностью: пересылал деньги, помогал, организовывал передачу лекарств, еды. Также я успел заехать во Львов, к переселенцам. Мы с ними прекрасно провели время, я очень вдохновился и, честно сказать, очень горжусь украинцами и тем, как мы сейчас объединились. Этот дух единства, семейства витает в воздухе. Я вижу, как на наших глазах рождается новая Украина. Мы не падаем духом, мы сильные, мы победим и это будет уже скоро, – сказал Барских.

После начала полномасштабной войны в Украине Макс сразу же запретил использовать свое творчество на территории страны-агрессора. По словам артиста, ежедневно он получает порцию хейта от россиян, однако она его ничуть не трогает.

– Реакция моих поклонников и жителей России на войну вызывает просто шок. Это самое большое разочарование, которое может быть. По поводу контрактов, мы разорвали все условия, в связи с чем большая часть моей музыки исчезла со стриминговых платформ. Но мы уже ведем переговоры с Германией и Польшей, поэтому все песни могут появиться везде кроме территории РФ, — сказал Макс.

На третий день войны Барских написал трек Буде весна. Таким образом артист решил выразить свои чувства, а также показать, что на самом деле происходит в Украине.