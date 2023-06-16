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Народжений серцем: Інна Мірошниченко показала перше фото з майбутнім сином

16 Червня 2023, 09:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мірошниченко

Ведуча та дружина Тімура Мірошниченка поділилася своїми емоціями щодо довгоочікуваного усиновлення. Вона зізналася, що вже любить свого сина і відчуває довгу розлуку.

Своїми думками ведуча поділилася в Instagram.

– Це дуже важко пояснити, але ми вже любимо його так само сильно, як Мію і Марко. Адже він син, народжений серцем. У школі усиновителів нам радили скласти казку про те, що він загубився, а ми його довго шукали і знайшли. Саме це почуття і є, – заявила Мірошниченко.

Зірка додала, що їй тяжко дається тимчасова розлука з сином, тому вона щодня їздить до нього в іншу область.

– Як ми могли вибрати одну анкету з тисячі неактуальних? Вона нікому не була цікава, – розповідає ведуча.

Раніше сім’я Тімура Мірошниченка зізналася, що вони знайшли дитину для усиновлення. Попереду на пару чекає суд, адже цей процес досить складний для реалізації. Місяцями їм говорили про те, що дітей для усиновлення просто немає.

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Тімур Мірошниченко Усиновлення
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