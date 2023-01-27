Ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, що вони з дружиною Інною розпочали процес усиновлення дитини. Подружжя ще до повномасштабної війни хотіло це зробити, проте під час її ухвалили остаточне рішення.

За словами Тімура, у цьому процесі все не так просто, а тому потрібно багато часу. Про це він розповів в ефірі одного із ранкових шоу.

– Це дуже серйозний і тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми маємо пройти деякі процеси, які можуть тривати від кількох місяців до півроку чи року, – сказав ведучий.

Подружжя вже має двох дітей – чотирирічну доньку Мію та трирічного сина Марка. Тому Мірошниченко каже, важливо, щоб дитина була приблизно такого ж віку, щоб їм трьом було комфортно.

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Щодо статі – пара поки що не визначилася, також вони запитують думку у своїх дітей.

– Стать у дітей ми постійно питаємо і тут все змінюється постійно. Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марк чомусь злого братика, – поділився Тімур.

Фото: Тімур Мірошниченко