Старшая дочь певицы Оли Поляковой — 18-летняя Мария попала в больницу. Об этом стало известно из Instagram наследницы артистки.

Так, Маша показала видео, где лежит на больничной койке, отметив, что находится тут уже пять дней. Что именно случилось, девушка рассказывать не стала, однако призналась — врачи сказали ей, что она родилась в рубашке.

Сейчас смотрят

— Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Все, еду домой, — радостно сообщила Мария.

Напомним, что обе дочери Оли Поляковой — и старшая Мария, и младшая Алиса сейчас находятся в Великобритании. Там они живут и учаться.

Маша Полякова периодически нарывается на хейт от подписчиков. Так, совсем недавно старшую наследницу звезды раскритиковали за надпись под фото из Парижа. Пользователи сети посчитали неуместной сейчас фразу: — Хочу жить, а не выживать.

Позже Маша снимки из Франции удалила.

Фото: Мария Полякова