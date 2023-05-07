Меган Маркл появилась на коронации Чарльза III в виде плакатов. Так, активисты Republic, которые выступают против монархии заявили о своей позиции 6 мая.

Они монархии назвали Меган Маркл народной принцессой, выступая против коронации Чарльза III и Камиллы.

Протестующие держали плакаты с надписью Не мой король и демонстрировали свою поддержку Меган, которая, по их словам, является “принцессой сердец”.

Жену принца Гарри выбрали не просто так. Актриса и сын короля отказались от своих привилегий в 2020 году и переехали в США, чтобы быть подальше от своих близких и прессы.

К тому же, за последние годы Гарри и Меган активно критикуют королевскую семью, рассказывая все больше подробностей того, что происходит в букингемском дворце. Пара сталкивалась с травлей, а за Гарри и вовсе шпионили.

На фоне неприязни, Меган Маркл также не появилась на коронации, поэтому выбор активистов пал на нее. Герцогиня осталась в США, чтобы отпраздновать 4-летие сына Арчи.

Кстати, Гарри покинул коронацию Чарльза III, чтобы успеть к празднику своего сына. За менее чем через час после торжественного процесса он уже был на пути к своей возлюбленной и детям.