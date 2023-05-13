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Наробили шуму! Go-A з’явилися на сцені Євробачення 2023

13 Травня 2023, 22:20
Валентина Чорна редакторка стрічки
Наробили шуму! Go-A з’явилися на сцені Євробачення 2023

У фіналі Євробачення 2023 виступив український гурт Go-A. Виконавці вийшли на сцену міжнародного пісенного конкурсу з піснею Шум.

Солістка Go-A Катерина Павленко постала перед публікою у білій сукні та зелених рукавицях. 

Go-A

Нагадаємо, що гурт Go-A не вперше виступає на Євробаченні. У 2021 році колектив брав участь у конкурсі, представляючи Україну.

Виконавці посіли п’яте місце, підкоривши публіку та журі піснею Шум. Загалом гурт Go-A отримав 364 бали (97 балів від національного журі й 267 балів від глядачів).

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Цьогоріч Україну на Євробаченні 2023 представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Букмекери прогнозують колективу третє місце у фіналі шоу.

Фавориткою букмекерів є співачка Loreen зі Швеції, друге місце може посісти співак Käärijä з Фінляндії.

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