В финале Евровидения 2023 выступила украинская группа Go-A. Исполнители вышли на сцену международного песенного конкурса с песней Шум.

Солистка Go-A Екатерина Павленко предстала перед публикой в белом платье и зеленых перчатках.

Напомним, что группа Go-A не впервые выступает на Евровидении. В 2021 году коллектив участвовал в конкурсе, представляя Украину.

Исполнители заняли пятое место, покорив публику и жюри песней Шум. Всего группа Go-A получила 364 балла (97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей).

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В этом году Украину на Евровидении 2023 представляет группа Tvorchi с песней Heart of steel. Букмекеры прогнозируют коллективу третье место в финале шоу.

Фавориткой букмекеров является певица Loreen из Швеции, второе место может занять певец Käärijä из Финляндии.