Українську співачку Jerry Heil номінували на престижну премію Music Moves Europe Awards 2022.

Наша артистка потрапила до списку 15 молодих артистів, які є обличчям сучасної європейської музики. Відомо, що переможця оберуть самі мешканці ЄС у номінації Public Choice Award 2023. П’ять артистів із 15 отримають також Grand Jury Prize – їх обиратимуть як користувачі, так і міжнародне журі.

Відомо, що переможців оголосять уже на початку наступного року – 19 січня 2023 року. Це відбудеться на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у Нідерландах.

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– Сьогодні вона надихає мільйони глядачів на YouTube своїми піснями та каверами. Вона виступає проти війни разом із колишньою лауреаткою MME Alyona Alyona, – заявили організатори премії.

Крім загального визнання, переможці премії Music Moves Europe Award отримають €10 тис. Інші дві перемоги допоможуть артистам збагатитися на €5 тис.

Відомо, що переможцями стають відомі артисти, які за свою кар’єру встигли прославитися і за межами Європи – Stromae, Rosalia, Dua Lipa, Mezerg, Blanks, Ladaniva, Meskerem Mees та Christine and the Queens.

Нагадаємо, з початку осені Jerry Heil розпочала навчання у США. Артистка розповіла, що не планує полишати свою кар’єру, і підготувала своїм фанатам з України величезну кількість пісень, які обов’язково вийдуть.