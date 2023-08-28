Меган Маркл хоче повернутися в Instagram. Із соцмережі вона пішла після того, як у 2018 році стала членом британської королівської сім’ї.

Повернення герцогині Сассекських може призвести до того, що вона зароблятиме $1 млн і більше за публікацію про продукт. Таке припущення висловив експерт із соціальних мереж Ерік Шиффер.

– Я не думаю, що повернення Меган в Instagram стане сюрпризом. У неї новий менеджер із талантів, і це наступний логічний крок. Я очікую, що вона швидко стане одним із найпопулярніших персонажів в Instagram. У вас є знаменитості, такі як Кардаш’ян, які можуть отримати $1 млн і вище за пост, що рекламує продукт. Немає жодних причин, через які Меган не могла б заробляти такі гонорари, – сказав він.

Крім того, в Instagram уже з’явився акаунт із ім’ям meghan, на аватарці якого стоять квіти. Прямих підтверджень того, що він належить Меган Маркл – немає, проте на нього підписано вже понад 100 тис. людей.

– Так, це вона. Очікуйте анонсу дуже скоро. Вона повертається, – сказало близьке до Меган джерело.

До того, як вийти заміж за принца Гаррі і приєднатися до королівської сім’ї, Меган вела особисті акаунти в Instagram і блог про спосіб життя під назвою The Tig, який заснувала в 2014 році.