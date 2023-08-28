Меган Маркл хочет вернуться в Instagram. Из соцсети она ушла после того, как в 2018 году стала членом британской королевской семьи.

Возвращение герцогини Сассекской позволит ей зарабатывать $1 млн и больше за публикацию о продукте. Такое предположение выразил эксперт по социальным сетям Эрик Шиффер.

— Я не думаю, что возвращение Меган в Instagram станет сюрпризом. У нее новый менеджер по талантам, и это следующий логический шаг. Я ожидаю, что она быстро станет одним из самых популярных персонажей в Instagram. У вас есть знаменитости, такие как Кардашьян, которые могут получить $1 млн и больше за пост, рекламирующий продукт. Нет никаких причин, по которым Меган не могла бы зарабатывать такие гонорары, — сказал он.

Кроме того, в Instagram уже появился аккаунт с именем meghan, на аватарке которого стоят цветы. Прямых подтверждений тому, что он принадлежит Меган Маркл, нет, однако на него подписано уже более 100 тыс. людей.

— Да, это она. Ожидайте анонса очень скоро. Она возвращается, — сказал близкий к Меган источник.

До того как выйти замуж за принца Гарри и присоединиться к королевской семье, Меган вела личные аккаунты в Instagram и блог об образе жизни под названием The Tig, который основала в 2014 году.