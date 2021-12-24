Украинская ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась откровенным пляжным фото.

Артистка обнародовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике в животный принт, стоя рядом с доской для серфинга. В кадре Леся позирует полуоборотом, так, что ее ягодицы в стрингах хорошо видны.

— Захотелось теплых фото в своем Instagram… В холодном Киеве сейчас -10, — написала Леся под фото.

Поклонники телеведущей оценили ее новую публикацию, однако нашлись и те, которые раскритиковали Никитюк за столь откровенный кадр.

Прям горячие фото!

Срамота!

Ты просто невероятно шикарная и красивая девушка с идеальной фигурой и красивыми ножками.

Наконец-то в стрингах стала загорать.

Хороший задний вид.

Леся, ноги как будто не ваши.

Это не ты! Ягодицы точно не твои!

На этом фото все достаточно плоско.

Или грудь маленькая, или пятая точка большая, или фотограф никакой.

Это не теплое фото, оно горячее!

Отвратительное фото.

Да уже б сняла ту нитку, чего уж там стесняться…

Леся бомба! Идеальная фигура! — Пишут в комментариях Лесе.

Недавно Леся Никитюк поразила поклонников длинными ногами. На фотографиях артистка позирует возле перил в черных мини-шортах, серебристом топе на тонких бретелях с глубоким декольте и туфлях на каблуках.