Украинская ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась откровенным пляжным фото.
Артистка обнародовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике в животный принт, стоя рядом с доской для серфинга. В кадре Леся позирует полуоборотом, так, что ее ягодицы в стрингах хорошо видны.
— Захотелось теплых фото в своем Instagram… В холодном Киеве сейчас -10, — написала Леся под фото.
Поклонники телеведущей оценили ее новую публикацию, однако нашлись и те, которые раскритиковали Никитюк за столь откровенный кадр.
- Прям горячие фото!
- Срамота!
- Ты просто невероятно шикарная и красивая девушка с идеальной фигурой и красивыми ножками.
- Наконец-то в стрингах стала загорать.
- Хороший задний вид.
- Леся, ноги как будто не ваши.
- Это не ты! Ягодицы точно не твои!
- На этом фото все достаточно плоско.
- Или грудь маленькая, или пятая точка большая, или фотограф никакой.
- Это не теплое фото, оно горячее!
- Отвратительное фото.
- Да уже б сняла ту нитку, чего уж там стесняться…
- Леся бомба! Идеальная фигура! — Пишут в комментариях Лесе.
Недавно Леся Никитюк поразила поклонников длинными ногами. На фотографиях артистка позирует возле перил в черных мини-шортах, серебристом топе на тонких бретелях с глубоким декольте и туфлях на каблуках.