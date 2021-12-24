Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Наконец-то в стрингах! Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру

24 декабря 2021, 08:48
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Наконец-то в стрингах! Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
Источник: Леся Нікітюк

Украинская ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась откровенным пляжным фото.

Артистка обнародовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике в животный принт, стоя рядом с доской для серфинга. В кадре Леся позирует полуоборотом, так, что ее ягодицы в стрингах хорошо видны.

— Захотелось теплых фото в своем Instagram… В холодном Киеве сейчас -10, — написала Леся под фото.

Поклонники телеведущей оценили ее новую публикацию, однако нашлись и те, которые раскритиковали Никитюк за столь откровенный кадр.

  • Прям горячие фото!
  • Срамота!
  • Ты просто невероятно шикарная и красивая девушка с идеальной фигурой и красивыми ножками.
  • Наконец-то в стрингах стала загорать.
  • Хороший задний вид.
  • Леся, ноги как будто не ваши.
  • Это не ты! Ягодицы точно не твои!
  • На этом фото все достаточно плоско.
  • Или грудь маленькая, или пятая точка большая, или фотограф никакой.
  • Это не теплое фото, оно горячее!
  • Отвратительное фото.
  • Да уже б сняла ту нитку, чего уж там стесняться…
  • Леся бомба! Идеальная фигура! — Пишут в комментариях Лесе.
Читайте также:
Леся НікітюкКусок хлеба и шелуха от лука: Леся Никитюк пообедала супом за 1,5 тыс. грн

Недавно Леся Никитюк поразила поклонников длинными ногами. На фотографиях артистка позирует возле перил в черных мини-шортах, серебристом топе на тонких бретелях с глубоким декольте и туфлях на каблуках.

Теги
Леся Нікітюк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка