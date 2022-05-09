Американський співак Нік Джонас та індійська акторка Пріянка Чопра вперше показали тримісячну доньку Малті Марі.

В Instagram Пріянка оприлюднила сімейне фото, на якому постала разом із чоловіком та їхньою малечею. Обличчя дівчинки акторка закрила емодзі у вигляді серця.

На фото нові батьки радіють тому, що Малті нарешті опинилася вдома. За словами Пріянки, дівчинка понад три місяці перебувала у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених у Лос-Анджелесі, де її спостерігали фахівці.

– Шлях кожної сім’ї є унікальним і потребує певного рівня віри. І хоча у нас були складні кілька місяців, озираючись назад, стає цілком зрозумілим, наскільки цінний і досконалий кожен момент. Ми дуже раді, що наша маленька дівчинка нарешті вдома, – написала акторка.

Нагадаємо, в січні Нік Джонас та Пріянка Чопра стали батьками. Маля з’явилося на світ завдяки сурогатній матері.