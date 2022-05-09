Американский певец Ник Джонас и индийская актриса Приянка Чопра впервые показали трехмесячную дочь Малти Мари.

В Instagram Приянка обнародовала семейное фото, на котором предстала вместе с мужем и их малышкой. Лицо девочки актриса прикрыла эмодзи в виде сердечка.

На фото новоиспеченные родители радуются тому, что Малти накнец-то оказалась дома. По словам Приянки, малышка более трех месяцев находилась в отделении интенсивной терапии для новорожденных в Лос-Анджелесе, где ее наблюдали специалисты.

— Путь каждой семьи уникален и требует определенного уровня веры. И хотя у нас были сложные несколько месяцев, оглядываясь назад, становится совершенно ясно, насколько ценен и совершенен каждый момент. Мы очень рады, что наша маленькая девочка наконец-то дома, – написала актриса.

Напомним, в январе Ник Джонас и Приянка Чопра стали родителями. Малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери.