Співачка Настя Каменських повернулася до занять спортом. Так вона відреагувала на коментарі щодо своїх форм. Водночас артистка висловила власну думку про критиків, які оцінюють людей за зовнішніми даними.

Настя Каменських про критиків зовнішності

Виконавиця пісні Moloko вважає, що звичка оцінювати зовнішність тягнеться з “радянського і пострадянського гнітючого суспільства”.

– Оцінити, принизити, порівнювати, хто кращу оцінку отримав, і чому всього лише 4, а не 5, як у найкращої і “найуспішнішої відмінниці класу/школи”. Все, на той момент радянського суспільства, було однаковим, без можливості самовираження і прояву, – наголосила Каменських.

Вона додала, що нормально подобатися чи не подобатися комусь, а от висловлювати критику можна не так токсично, як робить дехто.

Зараз дивляться

Настя Каменських про заняття спортом

Водночас співачка вирішила попрацювати над собою, але уточнила, що спорт для неї – не лише про зовнішнє, а й про внутрішню енергію, сили та натхнення.

– Регулярні заняття стимулюють виділення гормонів щастя, які підтримують нас та нашу життєдіяльність зсередини. А після тренування йду готуватись до інтервʼю закордонним ЗМІ, хочу продовжувати свою справу і зробити все, щоб ні в кого більше не виникало питання, чи триває ще у нас війна, – розповіла артистка.

В коментарях шанувальники Насті Каменських підтримали її думку та зауважили, що під подібними постами у соцмережах кількість хейтерських зауважень скорочується в рази.