Певица Настя Каменских вернулась к занятиям спортом. Так она отреагировала на комментарии относительно своих форм. Вместе с тем артистка высказала собственное мнение о критиках, которые оценивают людей по внешним данным.

Настя Каменских о критиках внешности

Исполнительница песни Moloko считает, что привычка оценивать внешность тянется из “советского и постсоветского гнетущего общества”.

— Оценить, унизить, сравнивать, кто лучшую оценку получил, и почему всего лишь 4, а не 5 как у самой лучшей и “самой успешной отличницы класса/школы”. Все, на тот момент советского общества, было одинаковым, без возможности самовыражения и проявления, — подчеркнула Каменских.

Она добавила, что нормально нравиться или не нравиться кому-то, а вот высказывать критику можно не так токсично, как делают некоторые.

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Настя Каменских о занятиях спортом

Вместе с тем певица решила поработать над собой, но уточнила, что спорт для нее — не только о внешнем, но и о внутренней энергии, силах и вдохновении.

— Регулярные занятия стимулируют выделение гормонов счастья, которые поддерживают нас и нашу жизнедеятельность изнутри. А после тренировки иду готовиться к интервью зарубежным СМИ, хочу продолжать свое дело и сделать все, чтобы ни у кого больше не возникал вопрос, продолжается ли еще у нас война, — рассказала артистка.

В комментариях поклонники Насти Каменских поддержали ее мнение и отметили, что под подобными постами в соцсетях количество хейтерских замечаний сокращается в разы.