У неділю, 5 травня, українці відзначають Великдень. Соцмережі заповнили фото пасок, крашанок і писанок.

Святкують і зірки шоу-бізнесу. Багато хто сходив до церкви, щоб освятити великодні кошики та помолитися за перемогу й мир в Україні.

Як українські зірки святкують Великдень

Телеведучий Григорій Решетнік разом із родиною поїхав на Великдень до Івано-Франківська. Це рідне місто його дружини Христини. Подружжя опублікувало сімейне фото біля храму, куди вони всі разом сходили освятити паски.

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– Від щирого серця вітаємо вас із Великоднем! Миру, радості та щастя бажаємо вам! – привітали підписників Решетніки.

Співачка Sowa (справжнє імʼя Діана Горбяк) святкує Великдень разом з легендою української естради Степаном Гігою.

– Настав час битися крашанками та обʼїдатись пасками! – зазначила артистка.

Телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча також святково вбралися та пішли до церкви зі своїми малими синами – Іваном та Данилом.

– Христос Воскрес! З Великодніми святами! Смачної всім паски! Перемоги всім нам і Божого Благословення! – написав у соцмережах Горбунов.

Співачка Злата Огнєвіч влаштувала собі великодній пікнік та висловила побажання своїм шанувальникам.

– Христос Воскрес! Нехай Великдень принесе світло, радість та затишок у кожну оселю. Хай кожна українська сімʼя у повному складі збереться за родинним столом у мирній Україні, – загадала артистка.

Зірка великодньої комедії Крашанка Олеся Жураківська зробила великодню композицію з оригінальною гірляндою у вигляді яєць та привітала своїх фоловерів.

Ведучий та актор Андрій Бєдняков зустрів Великдень у Карпатах. Він опублікував мальовничі світлини та показав, як відбувалося освячення великодніх кошиків.

– З Великоднем! Христос Воскрес! – лаконічно привітав усіх Бєдняков.

Співачка Shadu (справжнє імʼя Ксенія Шадурська) відвідала храм разом із мамою та показала, що вони поклали у кошик.

Телеведуча шоу єПитання на Новому каналі Леся Нікітюк також сходила до церкви та показала свої паски й крашанки, зазначивши, що сьогодні має найсмачніший сніданок року.

Суддя кулінарного реаліті МастерШеф Ектор Хіменес-Браво нагадав, що це вже третій Великдень у новій реальності, до якої він навряд зможе звикнути. Шеф-кухар зауважив, що сьогодні не всі родини зможуть зібратися разом за святковим столом.

– З прапорцями на Хрещатику, які символізують забрані життя, зі зруйнованими містами, в яких колись був сімейний затишок. З військовими, які не можуть бути поруч зі своїми близькими. Сьогодні святкуємо Великдень. І ми всі знову маємо надію, що настане ще один Великий день, коли добро переможе зло, життя переможе смерть, а ми – ворога, – акцентував Ектор, побажавши усім сили, віри та наснаги.

Танцівниця Ілона Гвоздьова закликала українців привітати військових донатами та словами подяки за змогу зустрічати світле свято у затишку разом із родиною

– Від щирого серця вітаємо усіх з Великоднем! Бажаємо миру, щастя, здоровʼя і добробуту в кожній сімʼї. Частіше кажіть рідним, що любите їх і насолоджуйтесь кожним тихим днем! – написала хореографиня.

Акторка Наталка Денисенко відзначає Великдень без чоловіка Андрія Федінчика, який боронить Україну у лавах ЗСУ. Вона поділилася, що дуже чекає на коханого, та привітала усіх зі святом.

– Бажаю нам всім істинної любові, яка світиться зсередини, яка нічого не потребує на заміну, яка вміє прощати і дає сили жити в радості. Христос Воскрес! – написала Денисенко.

Ведучий Вікна-новини на СТБ і телемарафону Єдині новини Орест Дрималовський, що став на захист України, показав паску,яка приїхала до нього з рідного Львова, та відвідав храм.