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Накануне Пасхи: Владимир Остапчук показался под капельницей

5 мая 2024, 13:36
Татьяна Штерева редактор раздела Стиль жизни
Володимир Остапчук
Источник: Владимир Остапчук показался под капельницей | Life

Ведущий Владимир Остапчук накануне Пасхи оказался под капельницей. Он рассказал, что с ним произошло, и посоветовал всем беречь нервы.

Владимир Остапчук показался под капельницей

В сториз шоумен опубликовал фото из клиники. Остапчук уточнил, что его туда доставили на скорой, и раскрыл свой диагноз. Оказалось, что с ведущим произошел нервный срыв. Ему также сделали несколько уколов и отправили домой. Владимир Остапчук решил еще и немного попоститься.

— За день до Пасхи решил отказаться от мяса. Но только до завтра, — отметил шоумен.

скрин Володимир Остапчук

Фото: Владимир Остапчук/Instagram

Очевидно сейчас Владимир Остапчук чувствует себя уже лучше. В Пасху, 5 мая, он опубликовал сториз из церкви, куда сходил освятить пасхальную корзину.

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