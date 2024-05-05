Ведущий Владимир Остапчук накануне Пасхи оказался под капельницей. Он рассказал, что с ним произошло, и посоветовал всем беречь нервы.

Владимир Остапчук показался под капельницей

В сториз шоумен опубликовал фото из клиники. Остапчук уточнил, что его туда доставили на скорой, и раскрыл свой диагноз. Оказалось, что с ведущим произошел нервный срыв. Ему также сделали несколько уколов и отправили домой. Владимир Остапчук решил еще и немного попоститься.

— За день до Пасхи решил отказаться от мяса. Но только до завтра, — отметил шоумен.

Очевидно сейчас Владимир Остапчук чувствует себя уже лучше. В Пасху, 5 мая, он опубликовал сториз из церкви, куда сходил освятить пасхальную корзину.