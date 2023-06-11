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Наомі Воттс уперше вийшла заміж: як пройшла церемонія

11 Червня 2023, 11:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Наомі Воттс
Джерело: Depositphotos

54-річна британська акторка Наомі Воттс уперше вийшла заміж. Церемонію вміло приховали від очей публіки, і своїм щастям артистка поділилася в Instagram.

Так, її обранцем став актор Біллі Крудап, з яким вона красується у весільній сукні на сходах будівлі суду Мангеттену незабаром після одруження.

– Одружилися – коротко описала свій знімок Наомі.

І хоча сукня не виглядає дуже пишною і зухвалою, за неї зірка віддала солідну суму. Це мереживна сукня від Oscar de la Renta за $7,4 тис.

Наомі Вотс

І нехай церемонія була закритою, на ній були присутні голлівудські зірки, які дружать з Наомі та Біллі – це Марк Руффало, Джош Гемілтон і їхні дружини.

Наомі Вотс

Відомо, що Наомі Воттс до цього була в цивільному шлюбі з Лівом Шрайбером – за час стосунків у них з’явилося двоє синів. Вони прожили разом 11 років, і тепер Лів привітав свою колишню з весіллям.

Наприкінці травня стало відомо, що солістка гурту Kazka Олександра Зарицька виходить заміж. На тлі цього зірка також випустила кліп, де приміряла на себе весільну фату.

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