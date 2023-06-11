54-летняя британская актриса Наоми Уоттс впервые вышла замуж. Церемонию умело скрыли от глаз публики, и своим счастьем артистка поделилась в Instagram.

Так, ее избранником стал актер Билли Крудап, с которым она красуется в свадебном платье на ступеньках здания суда Манхэттена вскоре после женитьбы.

— Поженились — кратко описала свой снимок Наоми.

И хотя платье не выглядит очень пышным и вызывающем, за нее звезда отдала солидную сумму. Это кружевное платье от Oscar de la Renta за $7,4 тыс.

И пусть церемония была закрытой, на ней присутствовали голливудские звезды, которые дружат с Наоми и Билли — это Марк Руффало, Джош Хэмилтон и их жены.

Известно, что Наоми Уоттс до этого была в гражданском браке с Ливом Шрайбером — за время отношений у них появилось двое сыновей. Они прожили вместе 11 лет, и теперь Лив поздравил свою бывшую со свадьбой.

В конце мая стало известно, что солистка группы Kazka Александра Зарицкая выходит замуж. На фоне этого звезда также выпустила клип, где примеряла на себя свадебную фату.